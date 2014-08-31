Несколько дорогих иномарок получили повреждения по вине дорожных служб во Владивостоке

Несколько автомобилей получили повреждения по вине дорожных служб во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus, несколько дорогих иномарок получили повреждения на дороге в районе ул. Некрасовской, 70, где дорожные рабочие вскрыли асфальт над канализационным люком, не установив никаких обозначений об опасности. Машины с места аварии пришлось убирать эвакуатором.

Водителям "Тойота Камри" и "Мэрседеса" сейчас предстоят немалые затраты на ремонт автомобилей, а также долгие судебные разбирательства с администрацией города и дорожными службами.

Один из водителей сам установил ограждение на опасном месте и предупреждает других автомобилистов, чтобы были осторожнее.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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