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Несколько дорогих иномарок получили повреждения по вине дорожных служб во Владивостоке

Фото: dpskontrol125rus

Несколько автомобилей получили повреждения по вине дорожных служб во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus, несколько дорогих иномарок получили повреждения на  дороге в районе ул. Некрасовской, 70, где дорожные  рабочие вскрыли асфальт над канализационным люком, не установив никаких обозначений об опасности. Машины с места аварии пришлось убирать эвакуатором. 

Водителям "Тойота Камри" и "Мэрседеса" сейчас предстоят немалые затраты на ремонт автомобилей, а также долгие судебные разбирательства с администрацией города и дорожными службами.

Один из водителей сам установил ограждение на опасном месте и предупреждает других автомобилистов, чтобы были осторожнее.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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