Температура воздуха в Приморье в конце октября превысила тридцатиградусную отметку
В Арсеньеве столбики термометров зафиксировали аномальные значения. По словам местного жителя, который прислал фотографию уличного термометра администраторам паблика @arstv, в среду значение прибора остановилось на 32-х градусной отметке, сообщает "Вести: Приморье".
Однако корректность показателей вызвала сомнения у большинства участников группы. Большинство пользователей заметили, что термометр неправильно установлен, поскольку на ртутный столбик попадают прямые солнечные лучи. На самом деле температура воздуха на улице была в два раза ниже.
@elizavetababenkova
"А если на термометр положить утюг...то мы все умрём😱😂"
@bei_0217
"Может градусник приболел 😂😂"
@marina_i_aniram
"Температурные качели октября- это обычное явление в Приморье😂"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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