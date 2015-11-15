Температура воздуха в Приморье в конце октября превысила тридцатиградусную отметку

В Арсеньеве столбики термометров зафиксировали аномальные значения. По словам местного жителя, который прислал фотографию уличного термометра администраторам паблика @arstv, в среду значение прибора остановилось на 32-х градусной отметке, сообщает "Вести: Приморье".

Однако корректность показателей вызвала сомнения у большинства участников группы. Большинство пользователей заметили, что термометр неправильно установлен, поскольку на ртутный столбик попадают прямые солнечные лучи. На самом деле температура воздуха на улице была в два раза ниже.

@elizavetababenkova

"А если на термометр положить утюг...то мы все умрём😱😂"

@bei_0217

"Может градусник приболел 😂😂"

@marina_i_aniram

"Температурные качели октября- это обычное явление в Приморье😂"





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]