Из-за температурной аномалии деревья "перепутали" времена года

Очередная волна тепла, пришедшая на юг Дальнего Востока, привела к повышению температурного фона в Приморье. Во многих районах края наблюдается повторное цветение некоторых растений, например сирени, яблонь, сакуры, жимолости и других.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", накануне, 21 октября, максимальные температуры воздуха составили +14…+19 °C, местами в южных и восточных районах воздух прогрелся до +20…+22 °C. Средняя суточная температура воздуха на большей территории превысила норму на 4–8 градусов. На большей территории осадков не наблюдалось, лишь на севере утром ещё сохранялся небольшой дождь. В ночные часы антициклон способствовал интенсивному выхолаживанию воздуха, минимальные значения температур составили 0…−8 °C, на побережье +2…+7 °C.

Во Владивостоке в минувшие сутки осадков не наблюдалось. Утром над городом навис туман, солнечные лучи пробивались сквозь белую пелену. К обеду туман рассеялся, и небо стало чистым. День выдался очень тёплым, столбики термометров поднялись до +18 °C, что было близко к рекордному показателю, который составляет +18,4 °C и наблюдался в 2001 году. Если накануне среднесуточная температура воздуха превысила средние климатические значения на 3 градуса, то вчера разница была уже в 7 градусов. В ночные часы в городе было ясно, и тихо. К утру температура воздуха понизилась до +5…+6 °C.

22 октября, во вторник, и в ближайшие сутки Приморский край останется под влиянием антициклона. Осадки исключены. Температурный фон существенно не поменяется. Днём при ясном небе воздух будет интенсивно прогреваться и максимальные значения температур достигнут вчерашних значений. Минимальные значения температур останутся на уровне минувшей ночи.

Во Владивостоке сегодня сохранится солнечная и спокойная погода. Максимальная температура ожидается немного ниже вчерашней. Завтра осадков в столице Приморья также не ожидается. Ночная температура станет немного выше, +7…+9 °C, дневная существенно не поменяется и останется в пределах +15…+17 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]