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Циклон из Китая испортит погоду в Приморье раньше, чем предполагалось

Циклон из Китая испортит погоду в Приморье раньше, чем предполагалось

В ближайшие сутки произойдёт быстрая перестройка синоптических процессов. Антициклон переместится на восток. Атмосферное давление над Приморским краем начнёт падать. Над сопредельной территорией Китая будет смещаться циклон, а его фронтальные разделы начнут оказывать влияние на погоду Приморья. К утру облачности прибавится, и в южной половине местами начнутся небольшие дожди. Ночь станет теплее, на основной территории будет преобладать положительный фон температур, 0…+5 °C, в горных районах до −8 °C. На южном побережье до +13 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со с сылкой на "Примпогода.ру", завтра днём циклон переместится на Хабаровский край, а его фронты будут смещаться над Приморьем, осадки постепенно охватят большую территорию и усилятся.

(Ранее предполагалось, что перестройка процессов осуществится позднее, и ухудшение погоды в Приморье произойдёт только в ночь на субботу, а в пятницу ожидались местами небольшие дожди.)

Осадки немного понизят максимальные температуры, +10…+18 °C.

В краевом центре предстоящие сутки будут преимущественно облачными. Ночью обойдётся без осадков и станет теплее, чем накануне, +9…+11 °C. День ожидается дождливым и прохладным. Максимальная температура воздуха не намного выше минимальной.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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