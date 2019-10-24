«Грозу» Островского на современный лад поставили в Приморском театре молодежи. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
Стряхнуть пыль с хрестоматийной классики решили в Приморском театре молодежи. В Год театра там обратились к творчеству одного из основателей русской драматургии - Александра Николаевича Островского. Знакомую всем со школы пьесу «Гроза» решили поставить в современном стиле: действие спектакля перенесли в будущее. Оригинальную трактовку предложил московский режиссер Александр Дзюба.
На сцене - жестокие нравы провинциального городка. Бесчинствует местный авторитет, купец Дикой, наживая бешеные деньги. Механик Кулигин изобретает вечный двигатель. Толпа развлекается дракой. Атмосфера апокалипсиса - 2059 год. 200 лет от создания пьесы Островского «Гроза».
Александр Дзюба, режиссер-постановщик (г. Москва): «Это мир после ядерных катастроф, техногенных катастроф. Это мир вымышленный. Я не пророчествую и ни в коем случае не говорю, что так оно и будет. Это некая художественная форма, которая, на мой взгляд, оправдывает классическую, набившую оскомину, пьесу под названием «Гроза».
От классической трактовки не осталось ничего. Хотя текст первоисточника режиссер постарался сохранить. Главные герои и характеры — те же. Но костюмы – из мрачного будущего: защитные очки, кожаные плащи, грубые ботинки. И деспотичная Кабаниха внешне совсем не похожа на хрестоматийный образ.
Мария Стратулат, актриса Приморского театра молодежи, исполнительница роли Кабанихи: «Внутренний мир ее никуда не делся. Неважно, как она выглядит, в чем одета. Мы же рассказываем историю и принципы. Это будет шедевральный спектакль!»
Артисты доверяют московскому режиссеру. Александр Дзюба дважды проводил свои тренинги в приморской молодежке. Теперь работа над спектаклем увлекла всех. Каждому персонажу придумана своя история.
Иван Синицын, артист Приморского театра молодежи: «У него есть любимая футболка, которую ему привез отец из Таллина, там Олимпиада в 1980 году была».
В Бориса, которого играет Иван Синицын, влюблена Катерина. Именно ее критики назвали «луч света в темном царстве». «Отчего люди не летают?» - ее знаменитый монолог. Вряд ли актриса Анна Шевелеева мечтала исполнять его в таком виде. Но понимает, что вопрос «Быть или не быть?» порой решает любая женщина, независимо от эпохи и статуса.
Анна Шевелева, артистка Приморского театра молодежи: «Конфликт у нее внутри себя, а не с обществом. В этом и ее слабость, и непохожесть».
Постановка напоминает то ли «Сталкер» Тарковского, то ли нашумевший сериал «Чернобыль». Режиссер отстаивает авторский взгляд на классику и уверен, что найдет своего зрителя.
«Гроза» в Приморском театре молодежи разразится 25-26 октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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