Приморцы устроили разврат на борту самолета Москва-Владивосток

Полицейские во Владивостоке задержали двух пассажиров авиарейса "Москва - Владивосток", которые во время полета активно занимались петтингом, не обращая внимание на жалобы других пассажиров и требования экипажа "прекратить нарушать порядок", передают Вести:Приморье".

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу сообщает, что в "любовных играх" участвовали 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний мужчина из Находки. После посадки самолета их сопроводили в дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока. Отмечается, что оба были пьяны.

"Пассажиры, выпив спиртное, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", - говорится в сообщении полиции.

В отношении этой пары составили административные протоколы по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Нарушителям порядка грозит до 15 суток административного ареста. Дела 28 октября рассмотрит мировой судья в городе Артеме, на территории которого находится аэропорт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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