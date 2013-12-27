Снег осложнил дорожную обстановку в Приморье
Циклон, который накрыл Приморье в конце рабочей недели, продолжает определять погоду в регионе. Минувшей ночью в северных и центральных районах края выпал снег, сообщает "Вести: Приморье".
Больше всего твердых осадков наблюдалось в центральных райнах. Белое покрывало застелило перевалы и холмистые местности, осложнив ситуацию на краевых трассах. Читатели vestiprim.ru сообщают об авариях, которые происходят из-за несоблюдения скоростного режима и гололеда, который наблюдался утром в некоторых местах.
Напомним, по прогнозам синоптиков уже завтра, 27 октября в крае немного потеплеет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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