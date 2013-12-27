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Снег осложнил дорожную обстановку в Приморье

Снег осложнил дорожную обстановку в Приморье

Циклон, который накрыл Приморье в конце рабочей недели, продолжает определять погоду в регионе. Минувшей ночью в северных и центральных районах края выпал снег, сообщает "Вести: Приморье".

Больше всего твердых осадков наблюдалось в центральных райнах. Белое покрывало застелило перевалы и холмистые местности, осложнив ситуацию на краевых трассах. Читатели vestiprim.ru сообщают об авариях, которые происходят из-за несоблюдения скоростного режима и гололеда, который наблюдался утром в некоторых местах. 

Напомним, по прогнозам синоптиков уже завтра, 27 октября в крае немного потеплеет. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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