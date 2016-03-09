Синоптики рассказали, когда во Владивостоке выпадет снег

В первые дни этой рабочей недели над югом Дальнего Востока укрепится антициклон и обеспечит малооблачную и морозную погоду. Максимальная температура воздуха на большей территории Приморья -11...-17 °С, на южном побережье -5...-10 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылой на пресс-службу Примгидромета, ночь на вторник, 24 декабря, ожидается самой холодной на этой неделе. Воздух выхолодится до -22...-27 °С, в горных районах до -30...-37 °С. На побережье -12...-20 °С.

В середине недели синоптическая ситуация изменится. Антициклон немного ослабеет, на акваторию Японского моря выйдет неглубокий циклон, который может вызвать местами небольшой и умеренный снег. Произойдет трансформация ложбины холода в сторону тепла и температурный фон станет выше на 2 — 5 градусов.

В последние два рабочих дня над Приморьем вновь восстановится антициклон, осадков не ожидается и снова станет холоднее.

Во Владивостоке на этой неделе будет преобладать морозная погода. Первые два дня рабочей недели будет без осадков, ночью от -14 до -17 °С, днем от -8...-11 °С. В среду облачно, в утренние часы возможен небольшой снег. Потеплеет на 2 — 4 градуса. В конце рабочей недели осадков не предвидится, будет дуть сильный северный ветер, морозы усилятся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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