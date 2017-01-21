Снег пойдет во Владивостоке на следующей неделе

В начале последней недели января антициклон обеспечит ясную и спокойную погоду. Продолжится поступление теплой воздушной массы. Ночи все же останутся морозными, -17...-25 °С, в горных районах -27...-32 °С. На побережье будет не так холодно, -9...-14 °С. Днем на большей территории Приморья воздух прогреется до -3...+4 °С, на севере -4...-9 °С. Во вторник, 28 января, антициклон над Приморьем ослабеет: ожидается погода с переменной облачностью, температурный фон станет еще выше на 3 —5 градусов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в середине недели над Японским морем вблизи побережья Приморья будут смещаться атмосферные фронты, которые могут вызвать на юге края местами небольшой снег.

Во Владивотсоке в понедельник после выходных дней потеплеет, ночью до -9...-12 °С, днем до 0...-2 °С. Во вторник минимальная температура воздуха станет еще выше на 1 — 2 градуса. Днем прибавится облачности, усилится ветер и будет прохладнее, чем накануне. В середине недели во Владивостоке будет облачно, может пойти небольшой снег. Усилится ветер и температурный фон станет немного ниже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]