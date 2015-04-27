Акт прелюбодеяния на борту самолёта Москва-Владивосток оценили штрафом в 1500 рублей.

Несколько минут назад в Артёме федеральный судья Ирина Макарова вынесла приговор 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнему жителю Находки - штраф в тысячу рублей каждому за развратные действия на борту самолёта.

Все подробности в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия 1" в 20.45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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