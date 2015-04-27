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Акт прелюбодеяния на борту самолёта Москва-Владивосток оценили штрафом

Акт прелюбодеяния на борту самолёта Москва-Владивосток оценили штрафом

Акт прелюбодеяния на борту самолёта Москва-Владивосток оценили штрафом в 1500 рублей.

Несколько минут назад в Артёме федеральный  судья Ирина Макарова вынесла приговор 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнему жителю Находки - штраф в  тысячу рублей каждому за развратные действия на борту самолёта.

Все подробности в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия 1" в 20.45.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Владимир / Вчера, 20:25
    № 1  
     

    Солдат, свершая прелюбодеянье,
    Галантным будь и даму береги!
    Когда она снимает одеянье
    Сними и ты, хотя бы сапоги!)

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