Где в России находятся месторождения газа, какое озеро самое соленое? Владивосток принял участие во Всемирном географическом диктанте. Написали его и военные.

В школе Лев Мамедов очень любил географию. Интерес к предмету привил отец, когда подарил еще маленькому сыну большой географический атлас. Очевидным стал и выбор этой дисциплины на ЕГЭ. Сейчас Лев проходит срочную службу, но перед этим закончил вуз по специальности «государственное и муниципальное управление». И здесь он нашел применение познаниям в географии.

Лев Мамедов, военнослужащий: «Надо знать, где и чем я управляю. Умным быть всегда модно».

Сегодня вместе со своими сослуживцами Лев пишет Всемирный географический диктант. Всего 40 вопросов. Первые 10 - «ликбез» для разминки, над остальными уже придется хорошо подумать, применить образное мышление и логику. Дается тест не всем...

Евгений Гордеев, военнослужащий: «Сколько в России морей?

- Ну, где-то 50…

- На карте сможешь показать, где находится Арктика?

- Вот здесь

- А Антарктида?

- Здесь ее нет».



Географический диктант пишут уже в пятый раз. Зародилась просветительская акция в России, с 2017-го приобрела статус всемирной. В прошлом году диктант писали в 97 странах мира. Общее число участников перешагнуло отметку в 900 тысяч человек. В этот раз к акции присоседился учебный центр ВМФ.



Константин Барабаш, заместитель начальника учебного центра, начальник военно-политического отделения: «Учебный центр младших специалистов Военно-морского флота в данном географическом диктанте участвует впервые. Задействован весь личный состав: офицерский, мичманский, старшинский и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву».

Знать или хотя бы иметь представление о географии нужно всем. А военным это просто необходимо. Существует даже целый раздел - «Военная география» - в котором изучается военное страноведение, картография и прогнозирование.

Сергей Куковеров, начальник учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ России: «В одном из выступлений Верховный главнокомандующий сказал, что Россия границ не имеет. В действительности это так и есть. Наш учебный центр так же отличается многообразием. Каждый призыв прибывают представители из разных регионов, более 35».

Диктант анонимный. Свои результаты можно будет узнать онлайн по идентификационному номеру. Но сначала ответы проверят в Русском географическом обществе.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]