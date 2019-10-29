Прибрежная территория старицы реки Богатой давно стала излюбленной фотозоной и знаменитой резиденцией уток-мандаринок. За судьбой пернатых и природного парка программа «Вести: Приморье» следит на протяжении полутора лет. Готовы ли местные жители поставить точку в этой утиной истории, расскажем далее.

Любопытные голуби вальяжно позируют на камеру. Они временно на правах хозяев. Пока главные резиденты старицы реки Богатой утки-мандаринки - на югах. На зимовку краснокнижная стая улетела буквально пару недель назад. Вернется в марте. Жители микрорайона уверены, к этому времени парк станет еще чище и красивее:

- Чем больше таких островков, тем жизнь внуков лучше. Рассказать и показать детям, что есть такие птицы.

- Красоту такую сделали.

- Молодцы, почаще бы.

Похвала в адрес активистов ТОС. Полтора года они шли к президентскому гранту. Попутно провели десятки субботников, выиграли два городских гранта. И вот общую копилку, на благое дело пополнили почти полмиллиона федеральных денег. С их помощью к мостику добавили лавочки с утиной символикой, качели, элитную кормушку. Теперь к парку ведет красивая дорожка, а вдоль реки скоро раскинут шапки клены. Но чтобы радушно встретить мандаринок после зимовки, нужно навести порядок не только на берегу. Жители надеются, их зеленые идеи поддержат инвесторы и власти края.

Елена Халявко, председатель ТОС «Спутник Владивостока»: «С учеными проведем мониторинг, экспертизу. И надо чистить речку, углубить хотя бы минимально».

Небольшая запруда — почти на полгода становится родным домом не только для мандаринок. К птичьему базару присоединяются больше 10 видов пернатых. Поймать крылатых в кадр приезжают фотографы со всего мира. Ольга в засаде на берегу Богатой провела десятки часов и сделали тысячи снимков, но кадр мечты с мандаринкой еще впереди. Зато на излюбленную фототочку она провела не одну экскурсию.

Ольга Васик, фотограф-натуралист ДВО РАН: «Стал приезжать Фукудо сан из Японии, немцев приглашали, фотографы из Европы. С Камчатки».

Казалось бы, счастливый финал утиной истории. Но пока точку ставить рано. У активистов грандиозный план: как максимум, открыть настоящий парк птиц со статусом охраняемой территории, и как минимум, научить гостей и местных жителей все-таки беречь природу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]