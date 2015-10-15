Парк уток-мандаринок восстановили на Фанзаводе (фото)
Общественники восстановили парк уток-мандаринок на Фанзаводе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.
Представители ТОС «Спутник Владивостока» и неравнодушные граждане восстановили небольшой парк возле протоки Солёной, где гнездятся утки-мандаринки. За зиму его разрушили вандалы, но общественники не сдались и снова вернули берегу красоту.
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Деревянные фигурки уточек, отремонтированные качели и скамейки – маленький парк возле протоки Солёной восстановлен после разрушения вандалами. Сейчас там снова приятное место для отдыха и наблюдения за краснокнижными утками-мандаринками.
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«Мы восстановили почти всё, что было, укрепили, – говорит председатель ТОС «Спутник Владивостока» Елена Холявко. – Осталось только одну клумбу сделать заново».
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Деревянные фигурки уточек вернули на свои «насесты» с надеждой, что больше они не пострадают. Высадили новые деревья и цветы. Полноценного субботника в этом году из-за ограничительных мер не было, но активисты привели в порядок береговую линию протоки.
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Сейчас в маленьком парке гуляет много людей – приезжают посмотреть на уток-мандаринок. Других птиц подкармливают тоже – здесь установлены кормушки.
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Напомним, Солёная протока на Фанзаводе известна горожанам и приезжающим во Владивосток туристам благодаря своим обитателям. Каждый год на небольшой водоём слетаются краснокнижные утки-мандаринки. Посетителям удаётся понаблюдать сначала за созданием пар, а ближе к осени – за потомством мандаринок.
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В прошлом году активисты ТОС «Спутник Владивостока» выиграли президентский грант на обустройство небольшого парка возле протоки. К октябрю пространство преобразилось. Однако долго красота не продержалась – вандалы сломали часть деревянных фигур, а пожилые женщины выдернули цветы из клумб. Восстанавливать благоустройство активистам пришлось уже не за счёт гранта, а за свой собственный.
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