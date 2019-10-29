Оплатить квитанции за капремонт теперь можно без комиссии. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Приморцы смогут значительно сэкономить на взносах за капремонт. Региональный фонд подписал соглашение с партнерами, по которому стоимость услуг для жителей региона значительно снизится.
300 рублей — в среднем именно столько платит каждый собственник жилья в Приморье за капремонт. Однако помимо самого взноса, свой процент берут банки. Для пенсионеров это существенная сумма. И руководство Почты России, где оплачивает квитанции почти треть жителей края, решило пойти навстречу гражданам — уже с первого ноября внести взнос в фонд капремонта можно будет без комиссий.
Максим Костин, директор макрорегиона Дальний Восток АО «Почта России»: «Бесплатный прием платежей по взносам капитального ремонта — это хорошая, большая программа для людей, которая позволяет им экономить средства на оплату счетов».
Доступность финансовых услуг для населения — одна из приоритетных задач Почты России. И соглашение с фондом капитального ремонта — итог многолетнего сотрудничества. Подобные проекты, когда за взносы не берут комиссию уже опробован в других регионах.
Андрей Горелов, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края: «Этот опыт уже хорошо зарекомендовала себя в Хабаровском крае, там уже второй год действует такое соглашение».
В планах почты — расширить программу на все регионы Дальнего Востока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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