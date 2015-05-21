Во Владивостоке чиновник заработал 54 млн. рублей на покупке муниципальных автобусов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в период времени с 2010 года по 2015 год должностное лицо администрации города Владивостока из корыстной заинтересованности разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета города Владивостока.

Для реализации задуманного должностное лицо организовало без проведения конкурентных процедур приобретение автобусов, впоследствии переданных муниципальному предприятию, право на ремонт которых было только у аффилированной ему организации.

За указанный период времени за ремонт автобусов аффилированной организации перечислено 54 млн. рублей.

Вследствие указанных преступных действий нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с рынка транспортных услуг на территории города Владивостока, а также причинен материальный ущерб бюджету города Владивостока.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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