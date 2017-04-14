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Похолодание продолжится в Приморье, местами дожди с грозами, снег

Похолодание продолжится в Приморье, местами дожди с грозами, снег

Фото: ГТРК "Южный Урал"

Сегодня в течение дня атмосферные фронты переместятся на восток и северо-восток Приморья, здесь пройдут сильные дожди с грозами. На остальной территории дожди пойдут на убыль или вовсе прекратятся. За холодным фронтом на край будет вторгаться более прохладная воздушная масса, и значения максимальных температур станут ниже на 2–5 градусов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Ближайшей ночью атмосферный фронт сместится на Сахалин, атмосферное давление над краем будет расти. Небольшие осадки в виде снега задержатся лишь в северных районах Приморского края. Усилится выхолаживание воздуха, столбики термометров опустятся до −2…−7 °С, на побережье южных районов до +3…+6 °С. Большая часть завтрашнего дня простоит без осадков, а вечером к западу Приморья подойдёт малоактивный фронт, который местами может вызвать небольшие осадки. Фон максимальных температур останется на уровне сегодняшнего дня.

Сегодня днём во Владивостоке погода с переменной облачностью, во второй половине не исключён слабый дождь (вероятность 50 %), максимальная температура воздуха +11…+13 °С. В ближайшие сутки в краевой столице существенных осадков не ожидается. Станет прохладнее: к утру температура воздуха понизится до +3…+5 °С, дневная температура на 1–2 градуса ниже чем сегодня.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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