Четыре года назад первый автопоезд с врачами и медицинским оборудованием на борту отправился в районы Приморского края. С тех пор он успел поменять название, его знали как «Забота», теперь это «Здоровье».

Автопоезда придумали, чтобы восполнить нехватку специалистов в районах. И потому первые два года выездная бригада включала до 15 врачей, медсестер и лаборантов. Ровно столько же на месяцы теряла базовая владивостокская поликлиника №1. Теперь ставку сделали на диагностику. И «Здоровье» исключительно диспансеризацией занимается. Задача — выявить ранние стадии серьезных болезней. Её подкрепили солидным вложением, 22 миллиона потратили на приобретение новейшей исследовательской аппаратуры.

Ольга Перова, главный врач Владивостокской поликлиники №1: «В июне месяце смогли выехать с передвижным маммографом. И теперь людям не нужно ехать на маммографию в свою ЦРБ, мы всё можем сделать на месте».

Ольга Перова — куратор мобильных бригад, лучше всех знает о том, как формировались колонны. Только в этом году, 120 сёл и городов по всему Приморью объехали её коллеги. Обследовали более 17 тысяч человек. Выявили около 300 онкологических и других серьезных патологий: туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания.

Виктория Хорошко, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории: «Скажу вам так, что люди нуждаются в нас, люди приходят, стараются пройти практически все».

Фельдшер-лаборант Виктория Хорошко на выездную вахту отправляется уже в восьмой раз. Автопоезд ей лично помог судьбу изменить коренным образом. Встретила в одной из поездок вторую половинку! Хороший стимул, улыбаются сослуживцы. Екатерина Коркунова пока не бывала «в полях». Но готова по первому зову.

На самом-то деле существует график, и командировочные персоналу положены. А теперь большая часть путешественников в отпусках, и техника на профосмотре. До следующего походного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]