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Преступник с пистолетом пытался забрать сумку с 1,2 млн рублей у экспедитора во Владивостоке

Преступник с пистолетом пытался забрать сумку с 1,2 млн рублей у экспедитора во Владивостоке

Фото: Инфореактор
Сотрудники полиции продолжают поиски мужчины, совершившего разбойное нападение на экспедитора торговой компании. Во время налета возле магазина преступник угрожал потерпевшему пистолетом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, нападение произошло вечером на Шилкинской, когда 31-летний экспедитор получил от продавца одной из торговых точек за предоставленный товар 500 тысяч рублей и вышел на улицу. С учетом вырученных ранее от других клиентов денег в его сумке находилось 1,2 млн рублей.

Когда экспедитор подходил к своей машине, в плохо освещенном месте на него напал преступник, скрывавший лицо под капюшоном куртки. Разбойник попытался вырвать сумку с деньгами и стал угрожать пистолетом.

Потерпевший сумел оттолкнуть нападавшего, а затем с сумкой в руках забежал в торговую точку и попросил о помощи. Однако во время потасовки он выронил на улице свой iPhone 7, который забрал преступник.

Мужчина попросил вызвать полицию, но из-за стресса и плохого освещения не смог внятно описать внешность нападавшего. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к поискам подозреваемого в преступлении. Устанавливаются все обстоятельства нападения, а также очевидцы произошедшего.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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