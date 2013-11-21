Преступник с пистолетом пытался забрать сумку с 1,2 млн рублей у экспедитора во Владивостоке
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, нападение произошло вечером на Шилкинской, когда 31-летний экспедитор получил от продавца одной из торговых точек за предоставленный товар 500 тысяч рублей и вышел на улицу. С учетом вырученных ранее от других клиентов денег в его сумке находилось 1,2 млн рублей.
Когда экспедитор подходил к своей машине, в плохо освещенном месте на него напал преступник, скрывавший лицо под капюшоном куртки. Разбойник попытался вырвать сумку с деньгами и стал угрожать пистолетом.
Потерпевший сумел оттолкнуть нападавшего, а затем с сумкой в руках забежал в торговую точку и попросил о помощи. Однако во время потасовки он выронил на улице свой iPhone 7, который забрал преступник.
Мужчина попросил вызвать полицию, но из-за стресса и плохого освещения не смог внятно описать внешность нападавшего. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к поискам подозреваемого в преступлении. Устанавливаются все обстоятельства нападения, а также очевидцы произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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