Черный дым в районе Второй Речки во Владивостоке напугал горожан
Cегодня, 30 октября, загорелась гора покрышек возле мусорных баков на Кирова, 44. Густой черный дым поднялся в небо на несколько сотен метров.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, неизвестные подожгли автомобильные шины, которые с лета готовили к утилизации, но так и не вывезли. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Пожарные оперативно потушили пламя. Из-за горящих покрышек над Второй Речкой на несколько сотен метров поднялся густой черный дым.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, площадь пожара составила 20 кв. м. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 12:26, через шесть минут на место прибыли пожарные, в 12:42 пламя было потушено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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