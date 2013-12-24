В Приморье ищут добровольцев для участия в поисках пропавших рыбаков
Всем, кто хочет помочь в поисках, вдоль побережья и на море, пропавших рыбаков вышедших 26.10.2019 в промежутке с 17.00 до 19.00, из бухты Владимира (Ольгинского района, Приморского края) и не вернувшихся назад.
Сбор волонтеров 31 октября в 7.00 утра в селе Чугуевка на ул. 50 лет Октября возле дома №119.
Контактный телефон: 89089685401 (Евгений).
Если вы находитесь в Ольгинском районе и тоже хотите помочь, тогда сбор в 8.30 в бухте Владимир! Необходимы в помощь катера, для выхода в море (не лодки), спутниковые телефоны, рация. Расходы на топливо оплатят.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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