В Приморье собрали 250 тысяч рублей на поиск пропавших рыбаков
Более 50 приморцев откликнулись на призыв собрать деньги на продолжение поисков шестерых человек, пропавших 26 октября у восточного побережья края. За сутки они собрали более 250 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик arstv.
Как сообщил паблику родственник одного из пропавших Андрея Ярцева Максим Барановский, на его карточку были переводы, средства на первый этап поиска потрачены, теперь собирают на второй этап. Родственники благодарят за соучастие в поиске добрых сердцем приморцев, друзей, однокурсников пропавших шести рыбаков 26 октября в Ольгинском районе Приморского края.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в поисках пропавших рыбаков задейстованы самолеты, вертолеты МЧС и корабли ТОФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
03.11.2019 Самолет МЧС Бе-200 подключился к поиску рыбаков, пропавших у берегов Приморья
-
31.10.2019 Родственники пропавших рыбаков обьявили вознаграждение за информацию об их нахождении
-
30.10.2019 В Приморье ищут добровольцев для участия в поисках пропавших рыбаков
-
30.10.2019 В Приморье третьи сутки ищут пропавших рыбаков
-
07.10.2015 Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавших в Приморье рыбаков
-
09.01.2014 Спасатели завершили активную фазу поиска пропавших в Приморье рыбаков
Добавить комментарий