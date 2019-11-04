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В Приморье собрали 250 тысяч рублей на поиск пропавших рыбаков

В Приморье собрали 250 тысяч рублей на поиск пропавших рыбаков

Фото: instagram.com/arstv

Более 50 приморцев откликнулись на призыв собрать деньги на продолжение поисков шестерых человек, пропавших 26 октября у восточного побережья края. За сутки они собрали более 250 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик arstv.

Как сообщил паблику родственник одного из пропавших Андрея Ярцева Максим Барановский, на его карточку были переводы, средства на первый этап поиска потрачены, теперь собирают на второй этап. Родственники благодарят за соучастие в поиске добрых сердцем приморцев, друзей, однокурсников пропавших шести рыбаков 26 октября в Ольгинском районе Приморского края.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в поисках пропавших рыбаков задейстованы самолеты, вертолеты МЧС и корабли ТОФ.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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