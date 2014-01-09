Спасатели не обнаружили лодку в районе поиска пропавших в Японском море рыбаков

Судно "Спасатель Кавдейкин" в ходе поисков пропавших рыбаков в Японском море не смогло обнаружить похожий на лодку объект, замеченный ранее с самолета Бе-200. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росморречфлота по итогам поисков.

Информация о пропаже группы рыбаков, отправившихся на промысел в моторной резиновой лодке в залив Владимира в Ольгинском районе Приморского края, поступила 27 октября, сразу же начались их поиски. Позднее территорию поисковых работ расширили до Сахалина.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 5 ноября самолет МЧС Бе-200 обнаружил перевернутую лодку белого цвета. Поскольку поблизости не оказалось судов, было привлечено судно морской спасательной службы "Спасатель Кавдекин". Судно в среду обследовало квадрат 10 на 10 морских миль, но ни плавсредства, ни людей обнаружено не было.

В четверг поиски будут продолжены. В них, кроме спасателей, участвуют волонтеры, также привлечены гидрографические суда Тихоокеанского флота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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