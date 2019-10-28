В Приморье продолжаются поиски пропавшей группы рыбаков
В Ольгинском муниципальном районе Приморского края продолжаются поисковые работы пропавшей группы рыбаков.
Напомим, что еще 26 октября группа рыбаков в количестве 6-х человек вышла на моторной лодке на рыбалку в залив Владимира в Ольгинском районе и не вернулась.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу филиала ДВРПСО МЧС России, 26 ноября поиски пропавшей группы рыбаков были продолжены. Спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда - филиала ДВРПСО МЧС России - при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) будут обследовать дно залива Владимира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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