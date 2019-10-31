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Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения рыбаков в Приморье

Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения рыбаков в Приморье

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение процессуальной проверки по факту исчезновения четырех рыбаков по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта).

Следствием получена информация о том, что группа рыбаков в количестве 4 человек на моторной пластиковой лодке 26.10.2019 вышли в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморского края на рыбалку. До настоящего времени их местоположение не известно, поиски продолжаются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подробности в сюжете


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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