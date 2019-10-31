В Приморье продолжаются поиски пропавших в заливе Владимир рыбаков

Приморские спасатели продолжают мероприятия по поиску рыбаков. Привлечены дополнительные силы взаимодействующих ведомств. На настоящий момент обследовано 376 км береговой черты и 7695 кв. км морской акватории.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, за прошедшие сутки 30 октября поисковые работы проводились группой спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда (подразделение «Рудная Пристань») совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам (Ольгинский участок).

На катере обследовано 54 км береговой черты и прибрежной акватории моря от острова Чихачева до населённого пункта Тимофеевка (залив Владимир).

Поиск также осуществлялся вертолетом Ми-8 МЧС России с группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО на борту. Обследовано 40 км береговой черты к северу от населённого Киевка и 1600 кв. км морской акватории на удаление до 40 км от береговой черты. Совершён 1 вылет.

Авиация 11 армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил осуществляла попутный поиск силами 1 самолета.

Морским спасательным координационным центром Владивосток к поискам привлекаются проходящие в приморской акватории суда, которым даётся оповещение о пропавшем катере.

31 ноября поисковые мероприятия продолжены группой спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда, Владивостокского поисково-спасательного отряда с привлечением Ми-8 МЧС России.

Напомним, 27 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что 26 октября группа рыбаков в количестве 4-х человек вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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