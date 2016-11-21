МЧС подтвердило обнаружение неопознанного судна у восточных берегов Приморья
В 134 км юго-восточнее посёлка Ольга самолётом Бе-200 ЧС обнаружено перевёрнутое неопознанное плавательное средство. Для проверки информации решается вопрос направлении к данному месту группы спасателей, сообщили "Вести:Приморье" в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
Напомним, что ранее ряд интернет-СМИ Приморья сообщили, что "спасатели обнаружили катер, на котором предположительно находились шесть пропавших рыбаков".
Тем временем, группой спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного (подразделение «Рудная Пристань») проводится осмотр береговой черты от мыса Бальзека в сторону населённого пункта Ольга. Также к поискам привлечены спасатели ДВРПСО МЧС России из Владивостока и Находки.
Сотрудники Тернейского участка ГИМС совместно с работниками лесничества осуществляют осмотр береговой черты от бухты Серебряная до бухты Удобная Тернейского района. Сотрудники Дальнегорского участка ГИМС осматривают береговую черту в районе бухты Рудная Дальнегорского городского округа. Специалистом Ольгинского участка ГИМС осматривается береговая черта в заливе Владимира Ольгинского района.
В Ольгинском районе волонтёрами проводится осмотр береговой черты.
Силы и средства: к поискам привлечено 63 человека и 9 единиц техники (в том числе 1 воздушное судно), в том числе от МЧС России по Приморскому краю 22 человека, 6 единиц техники (в том числе 1 воздушное судно).
Нарастающим итогом обследовано 1543 км береговой черты и 29251,4 кв. км. морской акватории.
Напомним, что 27 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что 26 октября группа рыбаков вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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