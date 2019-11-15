Спасатели продолжили писки шхуны «Муксун» в заливе Петра Великого

За сутки поисковые работы проводились спасательным судном «Преданный» в проливе Аскольд, камни Унковского и мыса Сысоева. Группой волонтёров в районе острова Путятина осмотрено 5 км береговой черты и 1,5 кв. км акватории.

Ведётся оповещение проходящих судов. Через район поиска прошло 4 судна. За сутки обследовано 61,5кв. км. акватории и 5 км береговой черты.

Нарастающим итогом обследовано 2311,5 кв. км поверхности водной акватории и 45 км береговой черты.

15 ноября поиск проводится в районе островов Путятина и Аскольд, а также камней Унковского волонтёрами и проходящими через район поиска судами.

Силы и средства: привлечено 35 человека и 2 единиц техники.

12 ноября в 16.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о потере связи со шхуной при переходе из города Владивосток в бухту Светлая Тернейского муниципального района. На шхуне находилось два человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]