Рыбака, уплывшего на спасательном круге со шхуны «Сивуч», продолжают искать

В Приморском крае ведутся поиски члена экипажа шхуны «Сивуч», потерявшегося в районе залива Ольга, - сообщают "Вести: Приморье" по данным МЧС Медиа.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, 12 ноября поисковые работы проводились с привлечением волонтёров и местных жителей у побережья залива Владимир. В морской акватории в районах поиска работы проводилось обследование судами: «Ирбис» и «Преданный». Поиски осуществлялись вертолетом «МИ-8» МЧС России. Спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО было обследовано 700 кв. км. Также при проведении поисковых работ был задействован вертолёт «МИ-8» Авиационно-Космического Центра Поиска и Спасения. Осмотрено 500 км. Нарастающим итогом осмотрено 3466,7 кв. км морской акватории, осмотрено140 км.

13 и 14 ноября поиски на акватории не проводились в связи с ухудшением погодных условий: сильным ветром и волнением моря, осуществлялся осмотр береговой линии.

Всем морским и воздушным судам дано дополнительное оповещение о необходимости проведения попутного поиска. За сутки через район поиска прошло 5 судов.

К поискам привлечены: 53 человека и 6 единиц техники (в том числе 2 вертолёта, 2 морских судна), от МЧС России 5 человек, 1 единица техники (1 вертолет).

Напомним, что 11 ноября в 11.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение дежурного Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в Японском море проходящим судном танкер «Приско Альфа» обнаружен перевернутый катер «Сивуч», на днище которого находится человек. На борту судна мужчине была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавшего было тяжёлое – у него обморожение ног. Со слов гражданина, 10 ноября в 11.00 он с приятелем вышел на рыбалку в заливе Владимир, в 13.00 катер перевернулся. Мужчина остался в лодке, а его товарищ на спасательном круге поплыл к берегу.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в конце октября в районе залива Владимира пропал катер с 6 рыбаками. Организованный поиск пока не принес результатов.

Также спасатели разыскивают пропавшую шхуну «Муксун».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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