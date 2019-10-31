В Приморском крае возобновили поиски пропавшей шхуны «Муксун»
В проведении поисковых работ задействованы: силы МЧС России, волонтёры и морские суда.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, 20 ноября большекаменским участком ГИМС в составе 2 человек и 1 единицы техники проводится осмотр береговой черты и поиска экипажа шхуны от бухты Андреева до бухты Подъяпольск. Кроме того, поиск осуществляется силами волонтёров по береговой черте от посёлка Дунай до бухты Анна и проходящими судами.
Вчера, 19 ноября поиск судна проводился Группой волонтёров в количестве шести человек районе береговой линии бухты Анна, посёлка Южно-Морской и Ливадия. Осмотрено 6 км береговой черты.
Владивостокским морским спасательным координационным центром продолжается оповещение проходящих судов. Через район поиска прошло 4 судна.
Всего нарастающим итогом обследовано 2540,5 кв. км поверхности водной акватории, 8000 кв. м подводной акватории и 107 км береговой черты.
Связь со шхуной была потеряна 12 ноября при переходе из города Владивостока в бухту Светлая Тернейского муниципального района. На шхуне находилось два человека.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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