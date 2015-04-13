Шхуну с двумя рыбаками продолжают искать в Приморье. Подробности





В Приморье в районе мыса Сысоева в заливе Петра Великого проводится поиск пропавшей шхуны «Муксун». 13 ноября поисковые работы осуществлялись вертолётом МИ-8 со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России на борту. Были осмотрены 2000 кв. км. поверхности водной акватории, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом МЧС.



Как сообщает @mchs_vdk, Владивостокским морским спасательным координационным центром Создан оперативный штаб и начаты поисково-спасательные работы.



В районе мыса Сысоева осуществлялись поисково-спасательным катером-602. В заливе Стрелок судном ТОФ РБ-404 проводилось наблюдение за поверхностью. Также поисковые работы проводились спасательным судном «Ирбис». Напомним, 12 ноября в 16.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о потере связи со шхуной при переходе из города Владивосток в бухту Светлая Тернейского муниципального района. На шхуне находилось 2 человека.



К поискам также подключились волонтёры. Ими обследовано 10 кв. км. поверхности водной акватории в районе островов: Путятин, Аскольд и мыса Сысоева и 40 км береговой черты.



В настоящее время поиск затруднён плохими погодными условиями: сильным ветром и волнением моря.



14 ноября утром планируется проведение поисковых мероприятий спасательным судном «Преданный». Нарастающим итогом обследовано 2250 кв. км. поверхности водной акватории и 40 км береговой черты.



К поисковым работам привлечено 74 человека и 5 единиц техники. В том числе от МЧС России по Приморскому краю 5 человек, 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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