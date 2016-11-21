Поиски шхуны «Муксун» продолжатся с улучшением погоды

Работы по поиску шхуны «Мункун» не прекращаются.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, с 14 ноября по улучшению погодных условий поиск в районе мыса Сысоева будет осуществляться спасательным судном «Преданный». Проводится оповещение проходящих судов.

За текущие сутки поисковые работы осуществлялись вертолётом МИ-8 со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России на борту, поисково-спасательным катером-602, судном ТОФ РБ-404 и спасательным судном «Ирбис».

К поискам также подключились волонтёры. Ими обследовано 10 кв. км. поверхности водной акватории в районе островов: Путятин, Аскольд и мыса Сысоева и 40 км береговой черты.

Всего обследовано 2250 кв. км. поверхности водной акватории и 40 км береговой черты.

К поисковым работам привлечено 74 человека и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники.

Напомним, что 12 ноября в 16.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о потере связи со шхуной при переходе из города Владивосток в бухту Светлая Тернейского муниципального района. На шхуне находилось два человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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