Поиски шхуны «Муксун» продолжатся с улучшением погоды
Работы по поиску шхуны «Мункун» не прекращаются.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, с 14 ноября по улучшению погодных условий поиск в районе мыса Сысоева будет осуществляться спасательным судном «Преданный». Проводится оповещение проходящих судов.
За текущие сутки поисковые работы осуществлялись вертолётом МИ-8 со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России на борту, поисково-спасательным катером-602, судном ТОФ РБ-404 и спасательным судном «Ирбис».
К поискам также подключились волонтёры. Ими обследовано 10 кв. км. поверхности водной акватории в районе островов: Путятин, Аскольд и мыса Сысоева и 40 км береговой черты.
Всего обследовано 2250 кв. км. поверхности водной акватории и 40 км береговой черты.
К поисковым работам привлечено 74 человека и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники.
Напомним, что 12 ноября в 16.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о потере связи со шхуной при переходе из города Владивосток в бухту Светлая Тернейского муниципального района. На шхуне находилось два человека.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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