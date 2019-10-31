Район поиска приморских рыбаков расширили до острова Сахалина
В настоящее время район поиска расширился до острова Сахалин и вышел за пределы бухты Владимир.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, за прошедшие сутки поисковые работы проводились спасателями, сотрудниками ГИМС. Задействована авиация МЧС России.
Группой спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда совместно с Ольгинским участком Государственной инспекции по маломерным судам было обследовано 20 км береговой черты и прибрежной акватории моря. Силами Тернейского участка ГИМС обследовпано более 20 кв. км бухты Удобная.
Вертолётом Ми-8 МЧС России с группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО на борту обследовано 60 км береговой черты к северу от населённого пункта Киевка и 1400 кв. км морской акватории на удаление до 50 км от береговой черты.
Авиация 11 армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил осуществляла попутный поиск силами 1 самолета.
Морским спасательным координационным центром Владивосток к поискам привлекаются проходящие в приморской акватории суда, которым даётся оповещение о пропавшем катере.
Всего 31 октября обследовано 234 км береговой черты и прибрежной акватории моря в районе залива Владимир и вертолетом 1400 кв. км морской акватории.
Нарастающим итогом обследовано 614 км береговой черты и 9095 кв. км морской акватории.
Поиски продолжаются.
Силы и средства: к поисковым мероприятиям привлечено 27 человек и 10 единиц техники (в том числе 1 вертолет, 6 плав. средств), в том числе от МЧС России по Приморскому краю 10 человек, 4 единиц техники, (в том числе 1 вертолет, 1 плав. средство).
Напомним, 27 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что 26 октября группа рыбаков вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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