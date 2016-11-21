Поиски рыбаков в Ольгинском районе приостановлены из-за плохой погоды

В Приморье временно приостановлены поиски рыбаков, которые вышли 26 октября в море на катере и до настоящего времени не вернулись.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, за прошедшие сутки поиск вдоль береговой линии проводился силами ГИМС МЧС России. Морским спасательным координационным центром проводилось оповещение проходящих судов. Также к поисковым работам привлечены полицейские, волонтёры и родственники пропавших рыбаков.

В настоящее время активная фаза поисков на акватории временно приостановлена ввиду неблагоприятных погодных условий.

Нарастающим итогом обследовано 54651,4 кв. км морской акватории, в том числе авиацией 53951,4 кв. км акватории, 2037 км береговой черты, 374600 кв. подводной акватории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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