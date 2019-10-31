Продолжаются поиски судна, таинственно пропавшего у берегов Приморья

В Приморье 5 сутки продолжаются поиски шхуны «Муксун», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт ГУ МЧС по Приморью.

Владивостокским морским спасательным координационным центром проводится оповещение проходящих судов. Через район поиска прошло 15 судов.

За сутки поиски проводились силами волонтеров вдоль побережья острова Путятин (пролив Аскольд). Обследовано 16 километров береговой черты острова.

Нарастающим итогом обследовано 2530,5 кв. км поверхности водной акватории и 61 км береговой черты.

17 ноября поиски осуществляются волонтёрами в районе острова Аскольд, мыса Сысоева, камней Унковского и проходящими судами через район поиска.

Напомним, что 12 ноября в 16.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о потере связи со шхуной при переходе из города Владивосток в бухту Светлая Тернейского муниципального района. На шхуне находилось 2 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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