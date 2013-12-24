Эксклюзив: выяснились новые подробности исчезновения рыбаков в Приморье

Сегодня поиски пропавших рыбаков в Приморье озватили все большую территорию. Спасатели уже обследовали сотни километров на суше и воде. Утром добровольцы отправятся по новым маршрутам вдоль побережья и на море. Сбор волонтёров состоится в 7 часов утра в селе Чугуевка на улице 50 лет Октября. Возле дома 119. Наш корреспондент Виктория Сарада нашла семьи пропавших и у них узнала, в частности, что количество пропавших человек больше, чем сообщалось ранее.

ЗК: Этот катер увёз их в море — вскоре рыбаки перестали выходить на связь. По уточнённым данным на борту было 6 человек. Из Арсеньева и Чугуевки. По словам друзей, они планировали сходить на разведку, чтобы утром вернуться в уловистые места.

Ольга Нагайская — супруга пропавшего Евгения Пятышина: "Не было никогда такого, что связи в море не было, т. е. это говорит о том, что он далеко никогда не уходил"

Евгений Пятышин рыбак со стажем. С друзьями он каждые выходные ходил в море. К безопасности все относились ответственно. В ту роковую субботу на катере с двумя моторами были дополнительные канистры с бензином, спасательные жилеты, якорь и запас еды.

Виктор Казаков — друг пропавших рыбаков:"Погода не ухудшалась, в заливе рыбачить можно было. На основе этого они вечером и пошли туда".

Последний раз их видели в районе мыса Балюзек. В 18:46. После связь оборвалась. О том, что рыбаки затерялись где-то в морских просторах родные поняли сразу. Никто из пропавших не позвонил домой, а когда жены забили тревогу, все телефоны были отключены.

Эльвира Поддубная — супруга пропавшего Андрея Поддубного: "Я ему звонила, но он не отвечал. Когда мы поехали в ту бухту, откуда они выходили, в машине обнаружили телефон мужа".

За 3 дня поисков спасатели прочесали больше трехсот километров береговой линии. В акватории вышли далеко за пределы залива Владимира. Сейчас под прицелом территориальные воды Японского моря.

Валерий Гончаров — ВРИО заместителя начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю: "Помимо министерства обороны МЧС задействованы проходящие суда. Иностранных государств, Российской Федерации. Взаимодействие организованно с консульствами Японии и КНДР".

Все эти дни десятки неравнодушных пешими маршрутами исследовали побережье. Завтра волонтеры и родственники пропавших отправятся в море.

Евгений Суханов — друг пропавших рыбаков: "Нами были привлечены 6 курных катеров. Будет задействован 1 квадрокоптер, который мы нашли с целью исследования побережья, а также мест недоступных для пешего маршрута".

Где сейчас находятся рыбаки — не может сказать никто. Жены не перестают надеяться, что мужья вернутся домой. Особо верят дети. У дочки Евгения Пятышина был день рождения и кусок праздничного торта она оставила папе.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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