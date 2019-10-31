До 1 млн. рублей увеличена награда нашедшему пропавших в Приморье рыбаков

По неофициальным данным на судне, пропавшем в заливе Владимир в Ольгинском районе, находились шесть человек. Рыбаки планировали осмотреть место будущей ловли 26 октября, переночевать на берегу и с утра отправиться на рыбалку, поэтому на судне не было еды, она осталась в припаркованной машине. По мнению родственников и друзей капитана судна, поиски МЧС почти не ведет, больше всего активности проявляют волонтеры. Родственники готовы выплатить миллион рублей нашедшему пропавших.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, на восьмиместном шестиметровом катере с регистрационным номером ОР 0117 RUS 25 находятся шесть человек. Трое из них – жители Чугуевки: владелец катера и капитан Евгений Пятишин, его родной брат Максим Пятишин и Андрей Поддубный. Ракушку (поселок, откуда выходил катер) все трое знали неплохо – ловили кальмара и окуня в этом районе каждые выходные. Остальные пассажиры – знакомые из Арсеньева: Александр Орешников, Дмитрий Тужик и Андрей Ярцев. На катере есть спасательные жилеты и два мотора – основной на 90 и вспомогательный на 15 л. с., а также система навигации. Также предположительно должен быть запас воды на случай ЧС. Есть ли он на самом деле, родственники точно не знают. А вот еды на катере точно нет – выход планировался всего на 2-3 часа. Пропали люди неделю назад, в прошлую субботу.

«Они как обычно вышли примерно в 18:00 осмотреть бухту. В среднем это обычно занимает у них 2-3 часа. Муж когда выходит в море, мне всегда пишет СМС и звонит, чтобы я не волновалась. Когда примерно в полночь телефон оказался недоступен, я начала бить тревогу, – рассказывает Ольга Нагайская, жена Евгения Пятишина. – Уже с утра в воскресенье начала поднимать людей на поиски. Но МЧС, как позже выяснилось, отреагировало только в понедельник. При этом даже сейчас поиски ведем в основном собственными силами, нам практически не помогают. Машина с едой на берегу стоит, продуктов на катере нет».

Родные и близкие пропавших объявили вознаграждение за сообщение о точном местонахождении рыбаков. 31 октября за эту информацию они были готовы отдать 500 тысяч рублей. Днем 1 ноября Ольга Нагайская сообщила, что вознаграждение выросло до миллиона рублей: «Родственники и близкие готовы отдать любые деньги, лишь бы нашлись живые и невредимые».

По словам Ольги, родственники и друзья пропавших сами нанимают катера. В четверг, 31 октября, от Ракушки отправились три катера, по одному – с Рудной Пристани, Ольги и Зеркального. Также задействовано несколько десятков волонтеров на берегу.

«Все, что пишут, – ерунда, мы здесь видим все своими глазами, – утверждает Ольга Нагайская. – Вчера говорили, два катера МЧС ищут. А наш человек приехал и видит эти два катера на берегу. Спрашивает, почему не выходят. Отвечают, что начальство не дает распоряжение на выход. При этом все наши катера в море. Нет признаков, что судно перевернулось, часть вещей прибило бы к берегу. Возможно, их унесло в море, но никто, кроме нас, это не проверяет и не ищет.

Писали на Сахалин – прислали официальный ответ, что от Сахалина до Ольги 600 километров, помощь в поисках оказать не могут. ТОФ тоже отказал, сказали – пусть МЧС этим занимается. А там нам говорят по телефону, что они и так слишком много для нас уже сделали, хотя на самом деле они не сделали ничего. Например, вертолет, который полтора часа летал в понедельник, организовала жена Андрея Ярцева, они вместе на "Прогрессе" работают».

Отметим, что, по сообщению пресс-службы МЧС Приморского края от 1 ноября, поиски ведомство все-таки ведет. Это делают ГИМС, авиация МЧС и волонтеры. При этом район поисков расширен до острова Сахалин.

«За прошедшие сутки спасатели поисковых отрядов и ГИМС обследовали 20 км береговой черты и прибрежной акватории. Вертолет Ми-8 МЧС России обследовал 60 км береговой черты к северу от населенного пункта Киевка и 1400 кв. км морской акватории на удалении до 50 км от береговой черты. В поисках принимал участие даже самолет 11-й армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Всего 31 октября обследовано 234 км береговой черты и прибрежной акватории моря в районе залива Владимир и вертолетом 1400 кв. км морской акватории. Всего с начала поисков обследовано 614 км береговой черты и 9095 кв. км морской акватории. Поиски продолжаются. К ним привлечено 27 человек и 10 единиц техники (в том числе 1 вертолет, 6 плавсредств)», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru