Спасатели не теряют надежды найти четверых пропавших в Приморье рыбаков. Видеорепортаж Виктории Сарада
В Приморье продолжаются поиски четверых рыбаков. Спасатели работают в морской акватории. Четверо мужчин вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на выходных и до сих пор не вернулись. Как сообщает пресс-служба МЧС, поиски ведутся и с воздуха, также задействован беспилотник, предоставленный ведомством лесоохраны. Координационный центр оповестил о пропавших рыбаках проходящие в этом районе суда. Пропавшие люди НЕ местные жители — мужчины приехали на отдых из Чугуевки и Арсеньева. Подробности - у Виктории Сарада.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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