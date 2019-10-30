В Приморье продолжаются поиски четверых рыбаков. Спасатели работают в морской акватории. Четверо мужчин вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на выходных и до сих пор не вернулись. Как сообщает пресс-служба МЧС, поиски ведутся и с воздуха, также задействован беспилотник, предоставленный ведомством лесоохраны. Координационный центр оповестил о пропавших рыбаках проходящие в этом районе суда. Пропавшие люди НЕ местные жители — мужчины приехали на отдых из Чугуевки и Арсеньева. Подробности - у Виктории Сарада.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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