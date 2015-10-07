Cамолет-амфибия Бе-200 попытается второй раз найти перевернутый катер

Утром 7 ноября самолет-амфибия МЧС Бе-200 вылетел из Хабаровска в акваторию Японского моря около побережья Приморья на уточнение места положения неопознанного перевернутого плавательного средства.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 5 ноября самолет МЧС Бе-200 обнаружил перевернутую лодку белого цвета. Было высказано предположение, что обнаруженное плавсредство могло принадлежать группе пропавших рыбаков. Поскольку поблизости не оказалось судов, было привлечено судно морской спасательной службы "Спасатель Кавдейкин". Судно в среду, 6 ноября, обследовало квадрат 10 на 10 морских миль, но ни плавсредства, ни людей обнаружено не было. 7 ноября Бе-200 попытается снова найти перевернутый катер и "навести" на него "Спасателя Кавдейкина".

Информация о пропаже группы рыбаков, отправившихся на промысел в моторной резиновой лодке в залив Владимира в Ольгинском районе Приморского края, поступила 27 октября, сразу же начались их поиски. Позднее территорию поисковых работ расширили до Сахалина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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