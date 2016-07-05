Делегация военных атташе завершила ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот

31 октября делегация военных атташе посольств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, которые совершали ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот, завершила свою работу во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, в ходе двухдневного рабочего визита 100 военных дипломатов, представляющих 55 государств мира, встретились с представителями командования Тихоокеанского флота, посетили большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный» и дизельную подводную лодку «Комсомольск-на-Амуре» Приморской флотилии разнородных сил.

На береговом учебном полигоне «Горностай» гости осмотрели образцы боевой техники, которыми вооружены Береговые войска флота, оценили подготовку подразделений морской пехоты в ходе демонстрации действий сил по предназначению, а также получили возможность пострелять из штатного оружия морских пехотинцев.

Военные дипломаты посетили музей Тихоокеанского флота и подводную лодку-музей «С-56».

Сегодня же делегация вылетела в Москву.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]