Делегация военных атташе завершила ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот
31 октября делегация военных атташе посольств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, которые совершали ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот, завершила свою работу во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, в ходе двухдневного рабочего визита 100 военных дипломатов, представляющих 55 государств мира, встретились с представителями командования Тихоокеанского флота, посетили большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный» и дизельную подводную лодку «Комсомольск-на-Амуре» Приморской флотилии разнородных сил.
На береговом учебном полигоне «Горностай» гости осмотрели образцы боевой техники, которыми вооружены Береговые войска флота, оценили подготовку подразделений морской пехоты в ходе демонстрации действий сил по предназначению, а также получили возможность пострелять из штатного оружия морских пехотинцев.
Военные дипломаты посетили музей Тихоокеанского флота и подводную лодку-музей «С-56».
Сегодня же делегация вылетела в Москву.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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