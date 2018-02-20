Корабли ТРФ вернулись во Владивосток после учений в Охотском море и Тихом океане
Корабли и суда Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, которые в соответствии с планом боевой подготовки в течение двух месяцев выполняли задачи у берегов Камчатки, вернулись в места постоянной дислокации в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Корабль управления "Маршал Крылов", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", корвет "Совершенный" совместно с кораблями и авиацией Войск и сил на Северо-востоке России и подводными силами ТОФ были задействованы в серии плановых тактических учений в акваториях Охотского моря и Тихого океана", - говорится в сообщении.
В ходе учений отработаны вопросы нанесения ракетных ударов по надводным кораблям условного противника, задачи по коллективной обороне отряда боевых кораблей при атаке средств воздушного нападения условного противника, противолодочные действия с выполнением практических боевых упражнений.
Корабли были задействованы в недавних стратегических командно-штабных учениях "Гром-2019", обеспечивали выполнение первой ракетной стрельбы береговым ракетным комплексом "Бастион" с Чукотки.
Командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Владимир Якушев отметил, что все поставленные задачи полностью выполнены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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