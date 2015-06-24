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Вчера, 17:00

Цели уничтожены: противолодочные самолеты ТОФ нанесли бомбовые удары в Приморье

Цели уничтожены: противолодочные самолеты ТОФ нанесли бомбовые удары в Приморье

Источник фото: flot.com

Противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 Тихоокеанского флота, действуя с двух аэродромов в Приморском крае и на Камчатке, в ходе серии летно-тактических учений отработали уничтожение кораблей условного противника, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота, в ходе учения три дальних противолодочных самолета Ту-142 в районе полигона боевой подготовки в бухте Анна в Приморье выполнили бомбометание по надводным целям, имитирующим корабли условного противника.

Также летчики морской авиации Тихоокеанского флота совершенствовали технику пилотирования, навыки выполнения полетов над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, добавили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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