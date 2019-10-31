Лучшие из лучших! Накануне во Владивостоке чествовали победителей общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Вручение дипломов состоялось на сцене Приморского колледжа искусств. Для лауреатов устроили большой концерт, в котором приняли участие и сами награжденные.

Владислав Коваленко заканчивает школу искусств в Уссурийске. За плечами — победы на краевом и региональном уровне. Самая весомая - второе место на Международном конкурсе «Музыкальный Владивосток».

Владислав Коваленко, ученик ДШИ г.Уссурийска: «Я приобретаю опыт. Места - это просто формальности. Для меня главное - участие и эмоции, приобретенные на этих конкурсах».

Елизавета Гукина из Дальнегорска - студентка колледжа искусств. Кроме побед в Приморье, у нее - Гран-При Международного конкурса «Живые родники» в Южно-Сахалинске.

Елизавета Гукина, студентка Приморского краевого колледжа: «Я всю жизнь занималась вокалом, народное пение — просто душа сама захотела сюда прийти!»

Владимир Перекрест, директор Приморского краевого колледжа искусств: «Это не первая победа нашего колледжа, и прошлые года были победители Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»».

Музыканты, художники, воспитанники цирковых студий — их не больше двадцати. Отбор лучших среди молодых дарований шел несколько месяцев — сначала по регионам России, затем в Министерстве культуры. Главные критерии - отличная учеба и успехи в творческих состязаниях.

Ксения Витко, главный специалист департамента культуры администрации Приморского края: «Данные конкурсы очень значимы для нашего края. Они помогают нам выявить талантливых людей в нашем регионе, и очень приятно осознавать, что их у нас достаточно много, они творческие».

Вместе с талантливой молодежью награждали и педагогов, которые вкладывают душу в своих учеников. Некоторые победители подавали заявки школьниками, а награду получали уже студентами, как Елизавета Рослик, первокурсница художественного колледжа. На конкурс она послала больше десяти работ, в разных техниках и жанрах.

Елизавета Рослик, студентка Владивостокского художественного колледжа: «Много разных путей — графика, живопись, скульптура. Я еще не совсем определилась, но точно могу сказать, что хочу идти в направлении изобразительного искусства».

Поддержать тех, кто выбирает творческую профессию — одна из целей конкурса. Победа в нем стала для молодых дарований еще одним шагом к вершинам мастерства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]