Победители общероссийского конкурса «Молодые дарования России» награждены во Владивостоке. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
Лучшие из лучших! Накануне во Владивостоке чествовали победителей общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Вручение дипломов состоялось на сцене Приморского колледжа искусств. Для лауреатов устроили большой концерт, в котором приняли участие и сами награжденные.
Владислав Коваленко заканчивает школу искусств в Уссурийске. За плечами — победы на краевом и региональном уровне. Самая весомая - второе место на Международном конкурсе «Музыкальный Владивосток».
Владислав Коваленко, ученик ДШИ г.Уссурийска: «Я приобретаю опыт. Места - это просто формальности. Для меня главное - участие и эмоции, приобретенные на этих конкурсах».
Елизавета Гукина из Дальнегорска - студентка колледжа искусств. Кроме побед в Приморье, у нее - Гран-При Международного конкурса «Живые родники» в Южно-Сахалинске.
Елизавета Гукина, студентка Приморского краевого колледжа: «Я всю жизнь занималась вокалом, народное пение — просто душа сама захотела сюда прийти!»
Владимир Перекрест, директор Приморского краевого колледжа искусств: «Это не первая победа нашего колледжа, и прошлые года были победители Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»».
Музыканты, художники, воспитанники цирковых студий — их не больше двадцати. Отбор лучших среди молодых дарований шел несколько месяцев — сначала по регионам России, затем в Министерстве культуры. Главные критерии - отличная учеба и успехи в творческих состязаниях.
Ксения Витко, главный специалист департамента культуры администрации Приморского края: «Данные конкурсы очень значимы для нашего края. Они помогают нам выявить талантливых людей в нашем регионе, и очень приятно осознавать, что их у нас достаточно много, они творческие».
Вместе с талантливой молодежью награждали и педагогов, которые вкладывают душу в своих учеников. Некоторые победители подавали заявки школьниками, а награду получали уже студентами, как Елизавета Рослик, первокурсница художественного колледжа. На конкурс она послала больше десяти работ, в разных техниках и жанрах.
Елизавета Рослик, студентка Владивостокского художественного колледжа: «Много разных путей — графика, живопись, скульптура. Я еще не совсем определилась, но точно могу сказать, что хочу идти в направлении изобразительного искусства».
Поддержать тех, кто выбирает творческую профессию — одна из целей конкурса. Победа в нем стала для молодых дарований еще одним шагом к вершинам мастерства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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