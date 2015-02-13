Жителя Владивостока наказали за неправильную парковку
В социальных сетях размещен фотоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомашины "Митсубиси Аутлендер" в районе дома №8 по улице Ильичева. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Владивостоку, мужчина припарковал автомобиль на тротуаре.
По словам очевидцев, водитель "Митсубиси" ежедневно паркует машину в этом месте.
По данному факту сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку провели проверку.
Инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность нарушителя. С мужчиной 1959 года рождения была проведена профилактическая беседа. Он также привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте нарушения Правил дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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