Жителя Владивостока наказали за неправильную парковку

В социальных сетях размещен фотоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомашины "Митсубиси Аутлендер" в районе дома №8 по улице Ильичева. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Владивостоку, мужчина припарковал автомобиль на тротуаре.

По словам очевидцев, водитель "Митсубиси" ежедневно паркует машину в этом месте.

По данному факту сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку провели проверку.

Инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность нарушителя. С мужчиной 1959 года рождения была проведена профилактическая беседа. Он также привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте нарушения Правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]