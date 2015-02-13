Новости Общество

Сегодня, 12:09
 

Жителя Владивостока наказали за неправильную парковку

Жителя Владивостока наказали за неправильную парковку

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Владивостоку

В социальных сетях размещен фотоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомашины "Митсубиси Аутлендер" в районе дома №8 по улице Ильичева. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Владивостоку, мужчина припарковал автомобиль на тротуаре.

По словам очевидцев, водитель "Митсубиси" ежедневно паркует машину в этом месте.

По данному факту сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку провели проверку.

Инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность нарушителя. С мужчиной 1959 года рождения была проведена профилактическая беседа. Он также привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте нарушения Правил дорожного движения.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря