Учебный Парусник «Паллада» отправился в кругосветку. Это уже третье путешествие фрегата вокруг земного шара. В этот раз оно посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. Какие города посетят моряки и с кем устроят гонку на юге Атлантики?

Юнга Роман Михеев во Владивосток приехал из Республики Марий Эл. С детства учился ходить под парусом на Волге. И сейчас, 15-летний моряк - самый молодой член экипажа «Паллады».

Роман Михеев, юнга из Республики Марий Эл: «Мечта — подняться на бом-брамсель, потому что юнг туда не пускают, слишком опасно».

Кругосветное путешествие на фрегате — это 27 тысяч 120 морских миль, которые надо успеть пройти за 222 дня. Моряков ждет Вальпарисо, Ушуая, Мауара — всего 9 иностранных портов.

Игорь Пестриков, курсант: «Кругосветное путешествие — оно всего одно в 10 лет. Мне посчастливилось попасть сюда. Все поддерживают, переживают, боятся. Маму жалко, плачет».

Денис Молотов, курсант: «Повидаю мир. Это абсолютно новые впечатления, я почти ни к чему не готов. Для меня это все будет в новинку».

На борту учебно-парусного судна 189 человек, из которых 105 курсантов и юнг со всей страны. И только четверо подростков пройдут не весь маршрут, а будут меняться, так как школу бросать нельзя. Будущих моряков научат работать с парусами, ориентироваться по звездам и прокладывать курс.

Андрей Желудкин, руководитель практики юнг России: «Они учились дома преодолевать трудности. А теперь для них очень серьезное испытание предстоит — это преодолеть Тихий океан».

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Курсанты перед отходом шепчутся, будет ли высадка?

Николай Зорченко, капитан учебно-парусного судна «Паллада»: «Я в молодые годы работал в Антарктиде, там как увидишь айсберг — уже оторопь берет. От него холод такой веет. Там величиной с Русский остров айсберг плывет».

На юге Атлантики «Паллада» встретится с барками «Седов» и «Крузенштерн». Там они сойдутся в дружеской гонке на 200 миль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]