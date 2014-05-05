Работники образовательной сферы выбрали лидера профсоюза





Профактив Владивостокской городской организации профсоюза работников образования выбрал лидера. Делегаты отчетно-выборной конференции единогласно доверили эту роль Людмиле Карамовой, - сообщают "Вести: Приморье" со сылкой на пресс-слуужбу ФППК.

Она возглавляет городское профобъединение педагогов уже 14 лет и держит под контролем сферу трудовых отношений в отрасли Владивостока.

Владивостокская профорганизация работников образования, в которую входят 128 первичек, объединяющих более 2000 человек, является одной из самых боевитых не только на территории города, но и в крае. Благодаря профактиву во многих школах, детских садах и других образовательных учреждениях приморской столицы - сильные коллективные договоры с четко прописанными гарантиями для работников.

«Считаю, что профактив сделал правильный выбор. Людмила Карамова в числе самых активных профсоюзных лидеров Владивостока. Мы постоянно на связи, она оперативно информирует Федерацию обо всех проблемах в отрасли, что часто позволяет предотвратить назревающие проблемы, — считает председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков.

Людмила Карамова возглавляет Координационный совет организаций профсоюзов Владивостока и является координатором городской трехсторонней комиссии с профсоюзной стороны. Активно работает в межведомственных комиссиях по охране труда, летнему отдыху детей и других важных для работающих владивостокцев вопросов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]