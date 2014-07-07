Не рубите сплеча: Олег Яковенко о перевалке угля открытым способом





Во Владивосток прибыл председатель Профсоюза работников водного транспорта РФ Олег Яковенко, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Цель рабочего визита — участие в отчетно-выборной конференции Тихоокеанского профсоюза водного транспорта, где сегодня выбирают лидера на следующие пять лет, и оценка состояния рынка труда отрасли региона.

- Для того чтобы понимать, чем конкретно мы можем помочь дальневосточникам, мало встречаться с лидерами территориальных профобъединений на пленумах в Москве. Необходимо полное погружение в повестку региона, встречи с работниками отрасли, профактивом. Поэтому я стараюсь лично ездить по регионам. В основном проблемы везде похожие, а значит системные и требуют комплексного подхода, - рассказал Олег Яковенко.

В этом году профсоюз провел большую работу по заключению нового Федерального отраслевого соглашения по подведомственным Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего водного транспорта и образования Российской Федерации. Оно определяет условия оплаты и охраны труда, гарантии, компенсации и льготы для работников отрасли.

- Мы добились установления тарифной ставки 1-го разряда на уровне МРОТ. И теперь при заключении коллективных договоров на предприятиях водного транспорта нужно ориентироваться на это соглашение, - рассказал лидер отраслевого профсоюза России.

В рамках рабочей поездки Олег Яковенко встретился с председателем ФППК Владимиром Исаковым, где в том числе обсудил ситуацию в Находке, вызванную требованиями прекратить перевалку угля открытым способом.

- Не стоить рубить с плеча, транспортировка угля именно таким образом - общемировая практика. Другое дело, что предприятия должны вкладываться в системы очистки воды и воздуха, обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, и все мероприятия по охране труда и окружающей среды должны строго контролироваться. Важно думать еще и о работниках отрасли - о том, чтобы они не остались без работы и средств к существованию. Это может вызвать высокую и никому не нужную социальную напряженность в регионе. Поэтому решение наболевшего для находкинцев вопроса должно быть взвешенным и комплексным, - сказал Яковенко.

Добавим, что сегодня Профсоюз работников водного транспорта РФ объединяет 60 тыс. человек, членов 300 первичек и 20 бассейновых организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]