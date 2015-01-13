Военная прокуратура проверила причины сокращения половины кадров на авиаремонтном заводе в Приморье
Прокуратура Восточного военного округа завершила проверку соблюдения требований законодательства о труде и гособоронзаказе на 322-м Авиационном ремонтном заводе в селе Воздвиженка. Поводом стало заявление профсоюза предприятия об угрозе сокращения более половины работников, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на ФППК.
«Мы предоставили проверяющим все доказательства нарушения сроков контрактования гособоронзаказа, авансирования и оплаты уже выполненных работ со стороны исполнителя по контракту - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Надеемся, все возможные меры прокурорского реагирования будут приняты», - сказал председатель профорганизации "322 АРЗ" Максим Жилкин.
По информации ФППК, в штате завода 582 человека. Чтобы обеспечить им занятость и зарплату, предприятие должно получить в 2020 году на ремонт не менее восьми самолетов. На данный момент план гособоронзаказа-2020 составляет всего четыре единицы авиатехники.
По словам профлидера, запроса от работодателя мотивированного мнения по поводу сокращения персонала пока не поступало. Руководство завода, как и профсоюз, заинтересовано в том, чтобы сохранить высококвалифицированные кадры и само авиаремонтное предприятие на промышленной карте Приморья. Тем более что от стабильной работы градообразующего предприятия зависит жизнь не только Воздвиженки, но и окрестных территорий Уссурийского городского округа.
А вот ПАО "ОАК" на контакт с профобъединением пока не идет. И на предложение отраслевого профсоюза "Профавиа" провести совместный Координационный совет в Москве ответа не последовало.
Напомним, что в октябре работников 322-го Авиационного ремонтного завода - единственного предприятия по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО - перевели на двухдневную рабочую неделю. За 8 месяцев 2019 года завод потерял 181 работника, еще 331 — находятся под угрозой сокращения, это более 50% численности трудового коллектива.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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