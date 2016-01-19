Сокращений не будет: градообразующее предприятие Арсеньева продолжит работу

На арсеньевском заводе «Прогресс» приостановлено сокращение кадров, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Ранее предполагалось, что к 1 января 2020 года численность заводчан уменьшится до 4960 работников.

Против этого активно выступал профсоюз предприятия. 7 октября в Арсеньеве прошел многотысячный митинг с требованием сохранить рабочие места и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие.

Сегодня завод получил заказы и готов обеспечить рабочие места для 5100 работников вплоть до 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]