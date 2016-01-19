Сокращений не будет: градообразующее предприятие Арсеньева продолжит работу
На арсеньевском заводе «Прогресс» приостановлено сокращение кадров, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.
Ранее предполагалось, что к 1 января 2020 года численность заводчан уменьшится до 4960 работников.
Против этого активно выступал профсоюз предприятия. 7 октября в Арсеньеве прошел многотысячный митинг с требованием сохранить рабочие места и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие.
Сегодня завод получил заказы и готов обеспечить рабочие места для 5100 работников вплоть до 2022 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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