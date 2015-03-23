"Оптимизация" на заводе "Прогресс" оставит без работы 220 человек

220 работников будут сокращены до конца 2019 года в арсеньевской авиационной компании «Прогресс», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на федерацию профсоюзов края.

Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Причина — оптимизация расходов.

На 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, то по данным на январь 2019 года - уже 5945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года - до 4792-х человек.

Напомним, авиационная компания «Прогресс» — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности РФ. На заводе производятся боевые вертолеты по заказу Министерства обороны.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что на ВЭФ администрация края и «Прогресс» подписали соглашение о заказе на заводе современных вертолетов для внутикраевых перевозок и работы санитарной авиации.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]