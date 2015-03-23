"Оптимизация" на заводе "Прогресс" оставит без работы 220 человек
220 работников будут сокращены до конца 2019 года в арсеньевской авиационной компании «Прогресс», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на федерацию профсоюзов края.
Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Причина — оптимизация расходов.
На 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, то по данным на январь 2019 года - уже 5945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года - до 4792-х человек.
Напомним, авиационная компания «Прогресс» — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности РФ. На заводе производятся боевые вертолеты по заказу Министерства обороны.
Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что на ВЭФ администрация края и «Прогресс» подписали соглашение о заказе на заводе современных вертолетов для внутикраевых перевозок и работы санитарной авиации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.09.2019 Парк вертолетов обновят в Приморье
-
27.06.2017 Авиазавод "Прогресс" не будет выплачивать дивиденды за 2016 г. из-за убытка
-
03.07.2017 Врачи вернули зрение одному из пострадавших при ЧП на заводе в Приморье
-
08.02.2019 ТАСС: Возгорание не причинило ущерба заводу «Прогресс»
-
23.08.2016 Приморские авиастроители отметили профессиональный праздник — День воздушного флота России
-
23.03.2015 Минобороны РФ получит в этом году 16 многоцелевых ударных вертолетов Ка-52
Добавить комментарий