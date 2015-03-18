Работники "Прогресса" выйдут на митинг против массового сокращения на заводе

7 октября около заводоуправления авиационной компании «Прогресс» в Арсеньеве пройдет митинг против массового сокращения на заводе. На митинге ожидается около 5 тыс. человек. Об этом «Солидарности» рассказал заместитель председателя профкома завода Олег Неплюев, — передают «Вести: Приморье».

Митинг проводит профсоюзная организация, и власти его уже согласовали. Дело в том, что до конца 2019 года в «Прогрессе» сократят места 220 работников. Соответствующие уведомления авиастроители уже получили.

И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, то на январь 2019 года – уже 5945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года – до 4792 человек.

В пресс-службе предприятия агентству «Интерфакс – Дальний Восток» сообщили, что сокращение затронет управленческий состав.

«Изменения в кадровом составе ААК «Прогресс» связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства. В результате совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда будет поэтапно проводиться оптимизация численности персонала. Результатом структурной реорганизации станет повышение производительности труда за счет автоматизации и техперевооружения предприятия», – пояснили в ААК «Прогресс».

Но в профсоюзной организации другие данные. По словам Неплюева, сокращают разные должности: и начальников цехов, и инженеров, и даже сотрудников дефицитных профессий, таких как токарь-фрезеровщик. При этом с предприятия уже ушло (включая выход на льготную корпоративную пенсию) около 600 человек.

«У нас сегодня [26 сентября] был заместитель генерального директора холдинга, он встречался с профактивом и сказал, что процедуры сокращения на заводе нет, работают только с пенсионерами и другими льготными категориями. Никулин [председатель профкома – прим. «Солидарность»] ему сказал, что мы официально уведомляли центр занятости о сокращениях, участвовали во всех процедурах. Замгенерального удивился и уточнил у кадров, так ли это. Кадры подтвердили, что так, – рассказывает Неплюев «Солидарности».

По мнению профлидера, такая «оптимизация» нужна предприятию для искусственного повышения производительности труда. Мол, в компаниях Airbus и Boeing она выше раза в два, чем на «Прогрессе», но вместо того, чтобы внедрять прогрессивное оборудование, обучать персонал, вводить новые техпроцессы – в компании пошли простым путем сокращений и вывода людей в аутсорсинг.

К такому выводу в профсоюзной организации пришли потому, что объем работы практически не меняется. К тому же, в прошлом году были выведены в аутсорсинг уборщики и столовая. И если на заводах холдинга в других городах, в Казани и Ростове-на-Дону, это никак не повлияло на качество оказываемых услуг, потому что это города-миллионники, то в небольшом Арсеньеве такая процедура, по сути, убила и уборку, и систему питания на предприятии.

«У нас в Приморском крае только одна компания, которая может это делать, и то она числится во Владивостоке. Она к нам приехала, набрала какой-то штат по окрестным деревням, без трудовых книжек, без договоров. Уборщицам зарплату по три месяца не платят. Некоторые из них – наши бывшие члены профсоюза, они к нам приходят, мы им помогаем», – рассказывает Олег Неплюев.

Помимо вопроса сокращения людей и загрузки предприятия, профсоюзная организация на митинге поднимет вопрос сохранения районного коэффициента. Власти намерены его снизить с 1,3 до 1,2, а профсоюзы выступают категорически против. Также будет поднят вопрос возврата доступного звания «ветеран труда».

«Сейчас, наверное, проще посадить Боинг в кукурузном поле, чем получить ветерана труда. Убрали все почетные грамоты, оставили только медаль за трудовую доблесть», – поясняет Неплюев.

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс») входит в холдинг «Вертолеты России». Основным ее видом деятельности является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», а также налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали, что 220 работников будут сокращены до конца 2019 года в арсеньевской авиационной компании «Прогресс».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]